Montella: “Ho pensato di vincerla. Mi dispiacerebbe se altri si prendessero i frutti del mio lavoro”

Vincenzo Montella ha parlato a Sky nel post gara: “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, ho visto una squadra con una mentalità diversa. Il gol di Vlahovic? Dusan arriverà in alto perché ha vogli...

Vincenzo Montella ha parlato a Sky nel post gara: “Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, ho visto una squadra con una mentalità diversa. Il gol di Vlahovic? Dusan arriverà in alto perché ha voglia di sacrificarsi. Credo che sia un regalo per me che ho creduto in lui. Ad un certo punto ho anche pensato di vincerla, non credo che meritassimo di perdere. Al completo siamo una squadra competitiva, ci mancava l’esperienza di giocatori come Pezzella. Castrovilli? Nella ripresa faticava a cambiare passo. Badelj? Sta dimostrando di essere un grande professionista. Lirola? Lui corre per tre. Sarebbe bello giocare sempre come oggi. Io di nuovo in discussione dalla prossima? Non lo so, ma di certo con lo staff stiamo seminando e mi dispiacerebbe che altri si prendessero i frutti del nostro lavoro”.