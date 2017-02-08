Mondonico: "La società parli con i giocatori, bisogna capire se c'è ancora fiducia in Sousa. Anche se il suo atteggiamento..."

Alcune cose non andrebbero rese pubbliche di fronte alla stampa. La situazione potrebbe anche peggiorare

Emiliano Mondonico, protagonista del ritorno in Serie A della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Fa parte del gioco. È chiaro che i risultati sono gli esami per un allenatore e una sconfitta roboante come quella di ieri sera fa riflettere. Quando le cose vanno male le responsabilità sono soprattutto del tecnico. Questa situazione si trascina da tutto l'anno e non mi sorprende il fatto che si diano le colpe a Sousa".

Prosegue spendendo alcune parole sulla dirigenza della società gigliata: "In questo momento la società dovrebbe parlare con i giocatori per capire se si fidano ancora dell'allenatore. Adesso sono i calciatori che dovrebbero decidere, nel bene e nel male. La situazione potrebbe anche peggiorare, perché in alcuni casi i giocatori potrebbero dare fiducia al tecnico e dare di più, mentre chi gioca meno magari potrebbe remare contro. O la società dà piena fiducia a Sousa, parlandoci e cercando di capire se ha ancora motivazioni, oppure servirà un cambio".

E conclude soffermandosi sull'atteggiamento recentemente tenuto da Paulo Sousa: "È un comportamento che il tecnico dovrebbe tenere nei rapporti faccia a faccia, non con i media. In quest'ultimo caso è un atteggiamento da condannare, perché non è giusto rendere pubbliche certe cose di fronte alla stampa".

Fonte : TuttoMercatoWeb.com