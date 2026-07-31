Mondo del calcio in lutto, si è spento Franco Baresi, aveva 66 anni

Una ricaduta gli è stata fatale

Franco Baresi, leggenda del Milan, si è spento a 66 anni dopo una lunga malattia. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero o. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi.

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: “La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora cosi dura”.