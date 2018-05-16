"Come sedurre le russe", bufera sul manuale della Federcalcio argentina per i mondiali. L'Afa cancella tutto...

"Cosa fare per conquistare una ragazza russa". Sembra il titolo di un vecchio film di serie B ed invece era il titolo di un capitoletto di un manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federca...

"Cosa fare per conquistare una ragazza russa". Sembra il titolo di un vecchio film di serie B ed invece era il titolo di un capitoletto di un manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federcalcio argentina (Afa) per dirigenti, giocatori, tecnici e giornalisti argentini che si recheranno in Russia per la Coppa del Mondo. Finita presto sul web, la vicenda ha fatto scalpore e creato non poche polemiche prima che il testo venisse riproposto emendato, senza più quelle due pagine che in otto capitoletti avrebbero avuto l'intenzione, tra ovvietà e triti luoghi comuni, di preparare presunti casanova. Come spiega il quotidiano sportivo Ole', l'Afa ha tenuto ieri una 'Conferenza sulla lingua e cultura russa', organizzato dall'area dell'Educazione dell'ente. Il corso, gratuito, era condotto da un docente di lingua russa e tra i materiali di studio, c'era anche un manuale che, a sorpresa, conteneva anche il capitolo dedicato ai latin lover.

Fonte: Ansa