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"Come sedurre le russe", bufera sul manuale della Federcalcio argentina per i mondiali. L'Afa cancella tutto...

"Cosa fare per conquistare una ragazza russa". Sembra il titolo di un vecchio film di serie B ed invece era il titolo di un capitoletto di un manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2018 17:39
"Come sedurre le russe", bufera sul manuale della Federcalcio argentina per i mondiali. L'Afa cancella tutto... -
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"Cosa fare per conquistare una ragazza russa". Sembra il titolo di un vecchio film di serie B ed invece era il titolo di un capitoletto di un manuale diffuso durante un corso organizzato dalla Federcalcio argentina (Afa) per dirigenti, giocatori, tecnici e giornalisti argentini che si recheranno in Russia per la Coppa del Mondo. Finita presto sul web, la vicenda ha fatto scalpore e creato non poche polemiche prima che il testo venisse riproposto emendato, senza più quelle due pagine che in otto capitoletti avrebbero avuto l'intenzione, tra ovvietà e triti luoghi comuni, di preparare presunti casanova. Come spiega il quotidiano sportivo Ole', l'Afa ha tenuto ieri una 'Conferenza sulla lingua e cultura russa', organizzato dall'area dell'Educazione dell'ente. Il corso, gratuito, era condotto da un docente di lingua russa e tra i materiali di studio, c'era anche un manuale che, a sorpresa, conteneva anche il capitolo dedicato ai latin lover.

Fonte: Ansa

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