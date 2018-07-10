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Monchi ci rinuncia: "Chiesa è forte, ma è solo viola. Non posso prenderlo"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato di Federico Chiesa: "Mi piace, è forte, ma purtroppo penso che sia un giocatore della Fiorentina. Non è nella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 14:03
Monchi ci rinuncia: "Chiesa è forte, ma è solo viola. Non posso prenderlo" -
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Intervenuto oggi in conferenza stampa, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato di Federico Chiesa: "Mi piace, è forte, ma purtroppo penso che sia un giocatore della Fiorentina. Non è nella mia testa la possibilità di prenderlo".

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