Monchi ci rinuncia: "Chiesa è forte, ma è solo viola. Non posso prenderlo"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato di Federico Chiesa: "Mi piace, è forte, ma purtroppo penso che sia un giocatore della Fiorentina. Non è nella...

A cura di Redazione Labaroviola 10 luglio 2018 14:03

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