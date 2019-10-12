Momento magico per Castrovilli, sarà convocato in nazionale dal CT Mancini

Tuttosport in edicola oggi parla delle future convocazioni di Roberto Mancini, a qualificazione acquisita. Il giornale fa anche il nome di Gaetano Castrovilli, che si è fatto notare per dinamismo e te...

Tuttosport in edicola oggi parla delle future convocazioni di Roberto Mancini, a qualificazione acquisita. Il giornale fa anche il nome di Gaetano Castrovilli, che si è fatto notare per dinamismo e tenacia. Il giocatore è stato visionato dal Ct anche domenica scorsa in occasione di Fiorentina-Udinese e quasi sicuramente sarà tra i prossimi convocati