Molinelli: "Stagione sfortunata per Kean, ma il vizio del gol non si dimentica"

Maurizio Molinelli, ex tecnico del settore giovanile della Juventus e primo a intravedere il talento di Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina...

Maurizio Molinelli, ex tecnico del settore giovanile della Juventus e primo a intravedere il talento di Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina e la stagione dell’attaccante viola:

Sulla stagione della Fiorentina

“La vittoria contro il Pisa ha riportato entusiasmo nell’ambiente. Credo che nel giro di poche partite la squadra potrà assestarsi nelle posizioni che le spettano. I segnali sono incoraggianti e la direzione intrapresa sembra finalmente quella corretta”.

Su Kean

“Nella scorsa stagione trasformava in gol praticamente ogni occasione. Quest’anno, invece, è stato anche penalizzato da un pizzico di sfortuna. Tuttavia il suo valore non è mai stato in discussione: è un giocatore che fa la differenza e non si può pensare che abbia smarrito il fiuto del gol. A Firenze ha trovato il contesto giusto per maturare e crescere ulteriormente”.