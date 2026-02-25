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Molinelli: "Stagione sfortunata per Kean, ma il vizio del gol non si dimentica"

Maurizio Molinelli, ex tecnico del settore giovanile della Juventus e primo a intravedere il talento di Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2026 10:52
Molinelli: "Stagione sfortunata per Kean, ma il vizio del gol non si dimentica" - Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Maurizio Molinelli, ex tecnico del settore giovanile della Juventus e primo a intravedere il talento di Moise Kean, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento della Fiorentina e la stagione dell’attaccante viola:

Sulla stagione della Fiorentina
“La vittoria contro il Pisa ha riportato entusiasmo nell’ambiente. Credo che nel giro di poche partite la squadra potrà assestarsi nelle posizioni che le spettano. I segnali sono incoraggianti e la direzione intrapresa sembra finalmente quella corretta”.

Su Kean
“Nella scorsa stagione trasformava in gol praticamente ogni occasione. Quest’anno, invece, è stato anche penalizzato da un pizzico di sfortuna. Tuttavia il suo valore non è mai stato in discussione: è un giocatore che fa la differenza e non si può pensare che abbia smarrito il fiuto del gol. A Firenze ha trovato il contesto giusto per maturare e crescere ulteriormente”.

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