Moena: tanto lavoro palla al piede ed esercizi sulle conclusioni nella sessione di allenamento mattutina

Dopo la conferenza stampa di Stefano Pioli, la squadra tornerà nuovamente in campo nel pomeriggio

Si è conclusa da circa un'ora la sessione di allenamento mattutina, l'ultima senza i nazionali che raggiungeranno il ritiro di Moena solo in serata. La squadra, dopo una prima seduta di allenamento in palestra, è scesa sul terreno sussidiario, a causa delle non troppo favorevoli condizioni del terreno principale, per proseguire il lavoro sul campo agli ordini si Stefano Pioli.

Il lavoro sul terreno di gioco è stato preceduto da una serie di allunghi in fase di riscaldamento, per poi lasciare il posto ad alcuni esercizi palla a piede. La prima seduta di allenamento di questo lunedì 10 luglio è quindi proseguita con alcuni esercizi per mettere alla prova, contemporaneamente, sia il reparto offensivo che quello difensivo. La consueta partitella ha poi visto Satalino, Gori, Meli, Gaspar, Sottil, Vecino e Vitor Hugo opposti a Sportiello, Diakhate, Illanes, Tomovic, Maganjic, Cristoforo, Maxi Olivera e Rebic. I lavori, dopo la conferenza stampa dell'allenatore, riprenderanno di nuovo nel pomeriggio.