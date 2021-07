Moena 2021, Fiorentina in campo per l’allenamento mattutino: assente Callejon

Alle ore 10.00 inizia l’allenamento sul campo della Fiorentina al Cesare Benatti di Moena. Prima i giocatori hanno svolto il solito riscaldamento muscolare in palestra, seduta di cyclette. Assente José Maria Callejon e Tofol Montiel. Italiano inizia con lo spiegare dei movimenti a Cristiano Biraghi, il primo a fare il suo ingresso in campo. Poi tutti in cerchio per le spiegazioni dell’ex mister dello Spezia. In seguito classico “torello” sotto alla tribuna che ospita i tifosi viola, e tanta tattica con i ragazzi suddivisi in due squadre.

