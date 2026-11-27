Enigma Viola Mistero Pedro Gonçalves: fiducia ad intermittenza ed una possibile nuova bocciatura all'orizzonte

Arrivato tra le aspettative di un colpo importante, il portoghese non è ancora riuscito a lasciare il segno

L'avventura di Pedro Gonçalves alla Fiorentina sta prendendo una piega tutt'altro che esaltante. Quello che doveva essere un innesto capace di aggiungere qualità e fantasia alla squadra si è trasformato, almeno per il momento, in un autentico punto interrogativo. Eppure, prima di emettere sentenze sul rendimento del portoghese, sarebbe opportuno guardare anche a come è stato utilizzato dal suo arrivo in Italia.

Il primo problema è stato l'inserimento. Gonçalves ha dovuto fare i conti con un minutaggio estremamente ridotto, senza riuscire a trovare continuità né con Grosso né successivamente con Vanoli. Spezzoni di partita, apparizioni sporadiche e pochissime opportunità per prendere confidenza con il calcio italiano. Soltanto a ottobre è arrivata la prima maglia da titolare contro il Como, in una prestazione nella quale, pur senza brillare, aveva comunque mostrato segnali incoraggianti.

La situazione non è migliorata con il passare delle settimane. Dopo essere finito nuovamente ai margini, il portoghese ha ritrovato spazio dal primo minuto contro Juventus e Monza, ma senza riuscire a convincere. Due prove poco incisive, che hanno inevitabilmente riaperto gli interrogativi sul suo reale contributo alla squadra.

Adesso, dopo le ultime prestazioni incolori, Gonçalves sembra destinato a tornare in panchina. Vanoli pare orientato a puntare su soluzioni più "conservative", rimandando ancora una volta l'occasione per il portoghese di trovare continuità. Una scelta che può anche essere comprensibile sul piano dei risultati, ma che lascia aperta una questione: come si potrà giudicare definitivamente un giocatore, peraltro dall'eventuale riscatto pesante, al quale non è mai stata concessa una vera opportunità di inserirsi?

Il rischio è quello di perdere un investimento senza averlo realmente valorizzato. Le qualità tecniche del portoghese non sono da cancellare dopo qualche apparizione deludente, ma nemmeno possono bastare per garantirgli un posto. Resta però un dato difficile da ignorare: tra continui cambi di gerarchie, titolarità improvvise e successive esclusioni, la gestione di Pedro Gonçalves finora ha prodotto soprattutto confusione, senza benefici evidenti né per il calciatore né per la Fiorentina.