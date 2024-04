“Missione Grecia”: riparte la caccia al trofeo per onorare la memoria di Barone

Oggi è la vigilia di Viktoria Plzen-Fiorentina e riparte la caccia a quel trofeo che la squadra viola non solleva da 23 anni. La squadra deve onorare la memoria del direttore generale recentemente scomparso ed un trofeo come la Conference sarebbe un bellissimo omaggio. Per questo da domani riparte la missione Grecia con la finale che si terrà ad Atene. Italiano non farà molti calcoli di turnover: giocherà chi sta meglio come Terracciano in porta, i centrali saranno Quarta e Ranieri, sulle fasce Dodó e Parisi, a centrocampo probabile la coppia fisica Duncan-Mandragora favorita su Arthur e Lopez, non ci sarà Kouamé dal primo minuto bensì Sottil con Nico e Beltrán dietro a Nzola che dovrebbe partire dall’inizio.

Lo riporta Repubblica