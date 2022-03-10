Missione Europa? La Fiorentina deve fare 4 punti in due gare, o addio sogno

La Fiorentina soffre con le big, non sarà facile nelle prossime gara racimolare punti "europei

Dopo gli importanti successi ottenuti contro Spezia e Atalanta la Fiorentina ha subìto un forte rallentamento nella corsa europea. Il solo punto conquistato contro Sassuolo e Verona obbliga, inevitabilmente, la squadra di Italiano a dover cercare il successo contro il Bologna domenica al Franchi per potersi confermare nella zona della classifica che permette l’accesso alle competizioni Uefa. La Fiorentina non solo deve vincere col Bologna per restare in scia delle posizioni che valgono l’Europa, ma dovrà cercare di conquistare punti importanti anche con le prime della classe, cosa non facile per la squadra di Italiano visto che, con le squadre della parte sinistra della classifica (cioè le prime 10 in graduatoria) la Fiorentina è riuscita a raccimolare solo 12 punti in 13 gare, ossia 0,92 punti in media a gara, un rendimento da zona retrocessione.

Se a questa considerazione aggiungiamo, poi, il fatto che fuori casa la Fiorentina non abbia certo un rendimento esaltante (1,21 la media punti), le tre trasferte contro Inter, Milan e Napoli (cioè le prime 3 in classifica) potrebbero rappresentare un vero e proprio spartiacque per l’accesso europeo attraverso una delle prime 7 posizioni in campionato. In vista della pausa che osserverà il campionato fra due settimane, la Fiorentina è dunque obbligata ad ottenere almeno 4 punti nelle prossime due partite, che vedranno i viola impegnati in casa col Bologna e in trasferta contro l’Inter. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, 30 MILIONI PER LE AREE INTORNO ALLO STADIO. SE COMMISSO SI DEFILA, IDEA PROJECT FINANCING

https://www.labaroviola.com/30-milioni-per-le-aree-intorno-allo-stadio-se-commisso-si-defila-idea-project-financing/168467/