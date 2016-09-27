Miss Italia: "Vi racconto come sono diventata tifosa viola. Mi piace Bernardeschi, un bel ragazzo".

Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, ha rilasciato un'intervista al noto quotidiano Il Corriere dello Sport: “Sono tifosa viola, fino da quando ero bambina i miei genitori mi facevano assistere alle pa...

Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, ha rilasciato un'intervista al noto quotidiano Il Corriere dello Sport: “Sono tifosa viola, fino da quando ero bambina i miei genitori mi facevano assistere alle partite della Fiorentina, è così che è nato questo mio grande amore. Sono stata allo stadio sia con gli amici che con mia madre durante le stagioni passate, anche se non è semplice trovare coetanei di fede gigliata.

Un calciatore che apprezzo in modo particolare? Bernardeschi, che è anche un bel ragazzo. Nel passato mi piacevano molto pure Gilardino, Mutu e Toni, del Gila ho anche la maglia. Batistuta e Antognoni? So chi sono, ma non li ho vissuti. Settimana prossima sarò la madrina della Partita del Cuore, sarà l’occasione giusta per conoscerli”.