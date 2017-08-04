Mirror: il Tottenham si inserisce nella corsa a Simeone, la situazione...

Il Genoa continua a chiedere 20 milioni e così Fiorentina e Torino rischiano di essere tagliate fuori

Giovanni Simeone è uno degli uomini copertina del calcio mercato che sta accendendo l'estate 2017. Infatti, stando a quanto riportato dal Mirror, pare che anche il Tottenham sia intenzionato ad inserirsi nella corsa al giovane attaccante, attualmente di proprietà del Genoa. Un inserimento degli inglesi nella trattativa, anche e sopratutto in virtù della maggiore disponibilità economica, potrebbe quindi far capitolare tanto la Fiorentina quanto il Torino. La valutazione del giocatore, al momento, continua ad aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro.