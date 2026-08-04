Mirko Di Natale: "Il preparatore dei portieri Marco Savorani è vicinissimo al ritorno alla Fiorentina"

Sui propri canali social il giornalista e opinionista di radiobianconera scrive che, Savorani è vicino al ritorno alla Fiorentina

La Fiorentina dopo l'arrivo del preparatore dei portieri Claudio Filippi sembra non fermarsi, e dai canali di Radiobianconera Mirko Di Natale scrive che: Marco Savorani è vicinissimo al ritorno alla Fiorentina.

Si parla di un ritorno, Marco Savorani nel 2023 dopo aver lavorato per 2 anni al Tottenham di Conte, arriva a Firenze come preparatore dei portieri nello staff di Vincenzo Italiano. Il 29 agosto però la FIGC ufficializza la sua nomina a preparatore dei portieri della Nazionale italiana entrando a far parte dello staff del CT Spalletti, ricoprendo così il doppio incarico. Savorani dopo nel 2025 interrompe entrambi i rapporti e firma con l'Atalanta, esperienza che dura un solo anno. Nell'ultimo periodo era stato affiancato alla Juventus, ma nelle ultime ore sembra sia vicino al ritorno alla Fiorentina.