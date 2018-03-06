Minuto di silenzio, fischi in PSG-Real e ad Anfield da parte dei tifosi del Porto
Durante il minuto di silenzio per Davide Astori, capitano della Fiorentina prematuramente scomparso, molti tifosi parigini si sono resi protagonisti di uno spettacolo vergognoso
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 21:54
Durante il minuto di silenzio per Davide Astori, capitano della Fiorentina prematuramente scomparso, molti tifosi parigini si sono resi protagonisti di uno spettacolo vergognoso, urlando e fischiando. Stesso fatto a Anfield durante Liverpool-Porto. A rendersi protagonisti in negativo stavolta sono stati i tifosi del Porto. La causa dei fischi potrebbe essere il gemellaggio della Fiorentina con lo Sporting di Lisbona.