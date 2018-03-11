Minuto 13: lo stadio si ferma. La coreografia per l’immenso Davide Astori...

È il minuto 13 di Fiorentina-Benevento. Si ferma lo stadio, si ferma il gioco si ferma il cielo e comincia a piovigginare. Sarà un caso, ma dall’alto sembra arrivare un segnale. “C’è solo un capitano...

A cura di Redazione Labaroviola 11 marzo 2018 12:38

Coerografia Curva Fiesole Astori

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