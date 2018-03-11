Minuto 13: lo stadio si ferma. La coreografia per l’immenso Davide Astori...
È il minuto 13 di Fiorentina-Benevento. Si ferma lo stadio, si ferma il gioco si ferma il cielo e comincia a piovigginare. Sarà un caso, ma dall’alto sembra arrivare un segnale. “C’è solo un capitano...
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 12:38
È il minuto 13 di Fiorentina-Benevento. Si ferma lo stadio, si ferma il gioco si ferma il cielo e comincia a piovigginare. Sarà un caso, ma dall’alto sembra arrivare un segnale. “C’è solo un capitano” canta la Fiesole. Di poi il gioco riparte, con il magone sempre vivo.