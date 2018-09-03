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Milenkovic su Instagram: "I tifosi sono stati fantastici, grazie di cuore e forza Viola!"

Nikola Milenkovic, dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata contro l'Udinese, ha voluto personalmente ringraziare i tifosi viola per il sostegno mostrato alla squadra. Questo il messaggio post...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2018 12:19
Milenkovic su Instagram: "I tifosi sono stati fantastici, grazie di cuore e forza Viola!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Nikola Milenkovic, dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata contro l'Udinese, ha voluto personalmente ringraziare i tifosi viola per il sostegno mostrato alla squadra. Questo il messaggio postato dal difensore serbo sul suo profilo Instagram: "Oggi giornata speciale avere tutti i tifosi dall'hotel allo stadio è stata un'emozione fantastica. Grazie di cuore e forza Viola!!!".

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