Milenkovic su Instagram: "I tifosi sono stati fantastici, grazie di cuore e forza Viola!"

Nikola Milenkovic, dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata contro l'Udinese, ha voluto personalmente ringraziare i tifosi viola per il sostegno mostrato alla squadra. Questo il messaggio post...

Nikola Milenkovic, dopo la seconda vittoria consecutiva conquistata contro l'Udinese, ha voluto personalmente ringraziare i tifosi viola per il sostegno mostrato alla squadra. Questo il messaggio postato dal difensore serbo sul suo profilo Instagram: "Oggi giornata speciale avere tutti i tifosi dall'hotel allo stadio è stata un'emozione fantastica. Grazie di cuore e forza Viola!!!".