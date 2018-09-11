Milenkovic recordman in Serie A: in questo avvio di stagione il classe ‘97...
Nikola Milenkovic primatista in Serie A. Secondo quanto raccolto da Wyscout il giocatore viola classe ‘97, è colui che, nel nostro campionato ha effettuato più lanci lunghi. 15 per l’esattezza, un num...
A cura di Gabriele Caldieron
11 settembre 2018 22:57
Nikola Milenkovic primatista in Serie A. Secondo quanto raccolto da Wyscout il giocatore viola classe ‘97, è colui che, nel nostro campionato ha effettuato più lanci lunghi. 15 per l’esattezza, un numero che fa capire l’importanza del buon Nikola anche in fase d’impostazione. Statistica valida ovviamente solo per i giocatori di movimento.
Gabriele Caldieron