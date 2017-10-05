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Milenkovic, per lui niente prestito a gennaio. Pioli lo vuole trattenere a Firenze

Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina difficilmente cederà il giovane talento serbo classe 1995 Nikola Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 11:16
Milenkovic, per lui niente prestito a gennaio. Pioli lo vuole trattenere a Firenze - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic
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Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina difficilmente cederà il giovane talento serbo classe 1995 Nikola Milenkovic. Il giocatore ha collezionato per ora 0 minuti in campionato, per la volontà di Pioli sarebbe quella di trattenerlo a Firenze per farlo crescere e per adoperarlo in futuro. Il tecnico gigliato infatti, vede nel ragazzo molto margine di miglioramento

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