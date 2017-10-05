Milenkovic, per lui niente prestito a gennaio. Pioli lo vuole trattenere a Firenze

Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina difficilmente cederà il giovane talento serbo classe 1995 Nikola Milenkovic

Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina difficilmente cederà il giovane talento serbo classe 1995 Nikola Milenkovic. Il giocatore ha collezionato per ora 0 minuti in campionato, per la volontà di Pioli sarebbe quella di trattenerlo a Firenze per farlo crescere e per adoperarlo in futuro. Il tecnico gigliato infatti, vede nel ragazzo molto margine di miglioramento