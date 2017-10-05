Milenkovic, per lui niente prestito a gennaio. Pioli lo vuole trattenere a Firenze
Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina difficilmente cederà il giovane talento serbo classe 1995 Nikola Milenkovic
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 11:16
Come riportato da calciomercato.com, la Fiorentina difficilmente cederà il giovane talento serbo classe 1995 Nikola Milenkovic. Il giocatore ha collezionato per ora 0 minuti in campionato, per la volontà di Pioli sarebbe quella di trattenerlo a Firenze per farlo crescere e per adoperarlo in futuro. Il tecnico gigliato infatti, vede nel ragazzo molto margine di miglioramento