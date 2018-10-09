Milenkovic: "Nasco difensore centrale. Terzino? Gioco dove c'è bisogno.."

Ai microfoni ufficiali della nazionale serba ha parlato il gioiello viola Nikola Milenkovic. Queste le parole del giovane difensore

Ai microfoni ufficiali della nazionale serba ha parlato il gioiello viola Nikola Milenkovic. Queste le parole del giovane difensore: " Ti vedi più centrale o terzino? La decisione la prende sempre l'allenatore. La mia posizione naturale sarebbe quella di centrale, ma a Firenze mi usano a destra. Significa che dove serve giocare, lo faccio. Sono pronto a scendere in campo: ho saltato l'ultima gara perché avevo qualche problema ma adesso va tutto bene".