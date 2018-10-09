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Milenkovic: "Nasco difensore centrale. Terzino? Gioco dove c'è bisogno.."

Ai microfoni ufficiali della nazionale serba ha parlato il gioiello viola Nikola Milenkovic. Queste le parole del giovane difensore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2018 19:04
Milenkovic: "Nasco difensore centrale. Terzino? Gioco dove c'è bisogno.." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Ai microfoni ufficiali della nazionale serba ha parlato il gioiello viola Nikola Milenkovic. Queste le parole del giovane difensore: " Ti vedi più centrale o terzino? La decisione la prende sempre l'allenatore. La mia posizione naturale sarebbe quella di centrale, ma a Firenze mi usano a destra. Significa che dove serve giocare, lo faccio. Sono pronto a scendere in campo: ho saltato l'ultima gara perché avevo qualche problema ma adesso va tutto bene".

 

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