Milenkovic: "Io uomo mercato? Non ci penso, contento di vestire la maglia viola. Sul rinnovo..."

Tuttosport oggi propone un'intervista a Nikola Milenkovic, Queste alcune sue parole:La sua società ha rifiutato in estate 40 milioni per lei dall’Atletico. E pure Juve, Inter e City la stanno seguendo...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2018 09:46

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic

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