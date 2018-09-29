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Milenkovic: "Io uomo mercato? Non ci penso, contento di vestire la maglia viola. Sul rinnovo..."

Tuttosport oggi propone un'intervista a Nikola Milenkovic, Queste alcune sue parole:La sua società ha rifiutato in estate 40 milioni per lei dall’Atletico. E pure Juve, Inter e City la stanno seguendo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2018 09:46
Milenkovic: "Io uomo mercato? Non ci penso, contento di vestire la maglia viola. Sul rinnovo..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Tuttosport oggi propone un'intervista a Nikola Milenkovic, Queste alcune sue parole:

La sua società ha rifiutato in estate 40 milioni per lei dall’Atletico. E pure Juve, Inter e City la stanno seguendo. Come ci si sente a soli 21 anni già uomo mercato? 

«Fa piacere ma resto sereno e non ci penso. Sono un ragazzo coi piedi per terra, credo nella professionalità e penso solo a imparare e migliorare ogni giorno di più, contento di vestire la maglia viola».

Ogni calciatore però ambisce a lottare per i massimi traguardi. Vale anche per lei?
«La Fiorentina è l’ideale per qualsiasi giocatore per crescere: sono molto soddisfatto della scelta».

Tanto da essere pronto ad allungare il contratto in scadenza nel 2022 se i dirigenti viola glielo proporranno?
«Ne possiamo parlare».

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