Milenkovic su Instagram: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato carattere e coraggio. Forza Viola!”
Pochi minuti fa il difensore classe ‘97 Nikola Milenkovic ha pubblicato questo post su Instagram:“Mi dispiace tanto che abbiamo perso anche se non lo meritavamo. Abbiamo dimostrato la volontà di vince...
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2018 15:07
Pochi minuti fa il difensore classe ‘97 Nikola Milenkovic ha pubblicato questo post su Instagram:
“Mi dispiace tanto che abbiamo perso anche se non lo meritavamo. Abbiamo dimostrato la volontà di vincere, coraggio e carattere. Forza Viola!”