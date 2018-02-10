Milenkovic su Instagram: “Non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato carattere e coraggio. Forza Viola!”

Pochi minuti fa il difensore classe ‘97 Nikola Milenkovic ha pubblicato questo post su Instagram:“Mi dispiace tanto che abbiamo perso anche se non lo meritavamo. Abbiamo dimostrato la volontà di vince...

A cura di Redazione Labaroviola 10 febbraio 2018 15:07

Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic

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