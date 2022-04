Milenkovic fotografato con una felpa rosa, Torreira lo sfotte: “Pigiama in spiaggia”

Una foto in spiaggia a Forte dei Marmi, con una felpa rosa. Milenkovic su Instagram ha catturato l’attenzione di tutti. Ai compagni ha strappato qualche sorriso, per la sua scelta cromatica audace. Torreira ha replicato con un “Pigiama in spiaggia”, mentre altri hanno lasciato like. In poche ore oltre 6mila reazioni incassate”. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORVINO: “ALLA FIORENTINA AVEVO PRESO TRAORÉ PER 11 MILIONI, POI CAMBIÒ LA PROPRIETÀ E SALTÒ TUTTO”