Italiano rifletterà in vista di domenica, quando al Franchi tornerà Vlahovic. La gara con la Juventus carica tutto l’ambiente e anche per Milenkovic ha un sapore particolare, apparso in difficoltà contro la squadra di Andreazzoli e protagonista in negativo della sfida contro la Lazio. Un errore individuale non certo all’altezza della sua fama. Il serbo è apparso in calo e più esposto a rischi. Ma è quell’errore finale a macchiare, nel complesso, la sua gara all’Olimpico. Lo scrive Repubblica.