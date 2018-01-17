Da Milano, la Fiorentina vuole Lang, terzino destro del Basilea classe 1991. Corvino ci lavora per gennaio

Novità sul mercato della Fiorentina raccolta a Milano da Tuttomercatoweb La società viola è in cerca di rinforzi sui due fronti della difesa e tra le ipotesi c'è anche quella di Michael Lang. Classe 1...

Novità sul mercato della Fiorentina raccolta a Milano da Tuttomercatoweb La società viola è in cerca di rinforzi sui due fronti della difesa e tra le ipotesi c'è anche quella di Michael Lang. Classe 1991 del Basilea, è da lungo tempo seguito dal direttore Corvino e il suo nome torna così di moda anche in questo gennaio.

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