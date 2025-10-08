Milanese certo: "Manca equilibrio tra le parti ma Pioli è l'unico che può salvare la stagione"

Mauro Milanese esamina il momento negativo Viola e reputa Pioli l'unico in grado di capovolgere la situazione

L'ex calciatore Mauro Milanese è stato ospite di TMW Radio per analizzare il momento di alcune squadre in serie A, tra cui la Fiorentina.

Le sue dichiarazioni: "Siamo abituati a vederla nelle coppe. Nessuno punterebbe su di lei per Scudetto e Champions, questo è un campionato dove chi parte male poi riesce a rifarsi più avanti. Mi dispiace perché Pioli sta cambiando tanto, forse per infortuni e assenze. La partenza è stata lenta, ma ho la sensazione che potrà uscirne. Non basta solo la fase propositiva, devono correre e collaborare anche in difesa".