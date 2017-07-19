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Milan: ultimo tentativo per Belotti, altrimenti prenderà Kalinic

Gli aggiornamenti su Kalinic.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 01:46
Milan: ultimo tentativo per Belotti, altrimenti prenderà Kalinic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Dall'emittente satellitare Sky, per bocca di Gianluca Di Marzio, arrivano gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Kalinic, che segue di riflesso quella che riguarda l'attaccante granata Belotti.

Anche oggi l'entourage del centravanti croato si è parlato più volte con il duo Fassone-Mirabelli. Il Milan però, persi Aubameyang e Morata, farà un ultimo tentativo col Torino per Belotti, proponendo un rialzo rispetto all'ultima offerta presentata ai granata. Se Cairo insisterà nel rispondere di no, allora i rossoneri acquisteranno Nikola Kalinic dalla Fiorentina.

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