Milan, titolarissimi in campo contro l'Inter in Coppa Italia: solo Gimenez riposa in vista della Fiorentina

Stasera, a San Siro, si gioca la semifinale di andata di Coppa Italia. Il Milan punta a vincere la competizione per accedere alla finale, e ottenere quindi la qualificazione diretta in Europa League....

Stasera, a San Siro, si gioca la semifinale di andata di Coppa Italia. Il Milan punta a vincere la competizione per accedere alla finale, e ottenere quindi la qualificazione diretta in Europa League. Torneranno titolari Leao e Thiaw. C'è un ballottaggio tra Musah e Jimenez, mentre la certezza sarà quella di vedere Rejinders in campo, affiancato da Fofana e Pulisic. In attacco, Abraham è preferito a Gimenez, poiché l'ex Feyernoord riposerà in vista del prossimo match di Serie A contro la Fiorentina. Lo riporta MilanNews.it.

Milan: (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham.