Milan non paga 20 milioni per Kalinic, rischia esclusione Europa. Come cambia la Fiorentina se ripescata
Repubblica scrive che in caso di Europa tolta al Milan e di ripescaggio dei viola, la situazione cambierà poco dal punto di vista del mercato: al massimo verranno comprati uno o due giocatori in più....
Repubblica scrive che in caso di Europa tolta al Milan e di ripescaggio dei viola, la situazione cambierà poco dal punto di vista del mercato: al massimo verranno comprati uno o due giocatori in più. Il quotidiano ricorda che i rossoneri potrebbero ricevere sanzioni per i suoi debiti, ad esempio quello con la Fiorentina, a cui deve ancora versare i venti milioni dell’acquisto di Kalinic. In ogni caso la squadra di Pioli andrà in ritiro a Moena dal 7 luglio, se dovesse avere le coppe effettuerebbe qualche giorno di lavoro anche a Firenze.