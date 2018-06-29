Milan, Commisso si tira fuori: "La società sta andando per le lunghe e non vuole chiudere.."

Mr. Commisso ha lavorato duramente per negoziare una transazione vantaggiosa per un club storico, i suoi tifosi e l'attuale società.

Di seguito, il comunicato ufficiale diramato da Rocco Commisso sulla vicenda Milan

Come diversi mezzi di informazione stanno dicendo da qualche giorno, Mr Rocco Commisso ha avviato da qualche giorno una trattativa per l'acquisizione del Milan. Fino a oggi, i rappresentanti di Mr Commisso si sono astenuti dal fare dichiarazioni pubbliche sullo stato o la sostanza dei negoziati al fine di preservare un'atmosfera favorevole alla conclusione dell'accordo, ma Mr Commisso ritiene che sia arrivato il momento di chiarire alcune cose per consentire ai milioni di tifosi del Milan di sapere esattamente come stanno le cose.

Mr. Commisso ha lavorato duramente per negoziare una transazione vantaggiosa per un club storico, i suoi tifosi e l'attuale società. Malgrado i suoi sforzi e la convinzione che un accordo fosse stato raggiunto, sembra però che l'attuale proprietà non voglia chiudere in termini rapidi e accettabili. Mr. Commisso spera comunque che alla fine questo processo porti a un futuro stabile e vincente per questo prestigioso club.