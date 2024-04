Mihajlovic, l’omaggio da brividi dei bambini della sua scuola calcio sulla tomba

Sinisa Mihajlovic è nel cuore di tutti gli sportivi e non solo, come testimoniato dai tanti attestati di affetto che quotidianamente giungono in sua memoria (l’ultimo quello di Giuseppe Giannini), dopo la scomparsa avvenuta nel dicembre del 2022 a causa di una lunga malattia. Qualche giorno fa un omaggio che tocca davvero i cuori: i bambini della scuola calcio di Novi Sad hanno fatto visita alla sua tomba, rendendogli omaggio. La scuola calcio di Novi Sad è intitolata proprio a Mihajlovic e proprio Sinisa sono voluti andare a trovare, con un mazzo di fiori, i giovani calciatori. Un gesto, quello sulla tomba di Miha, particolarmente toccante, condiviso sui social da sua moglie Arianna e che ha visto come protagonista anche Drazen, il fratello di Sinisa.

Lo riporta il corrieredellosport

Rai, annuncio bomba: “Conte ha scelto il Napoli, c’è l’accordo triennale e la massima intesa sul mercato”