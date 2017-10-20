Labaro Viola

Miccoli condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata

Fabrizio Miccoli, ex calciatore di Palermo, Lecce e Fiorentina tra le altre, è stato condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata. E’ questa la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi dal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 ottobre 2017 18:39
Miccoli condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata - Miccoli
Miccoli
News
Fiorentina
Miccoli
Condividi

Fabrizio Miccoli, ex calciatore di Palermo, Lecce e Fiorentina tra le altre, è stato condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata. E’ questa la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi dal gup Walter Turturici per l’ex capitano rosanero che, secondo l’accusa, tra il 2010 ed il 2011, avrebbe incaricato il suo amico Mauro Lauricella (figlio del presunto boss mafioso Antonino Lauricella), di recuperare un credito da un suo ex socio per una vicenda legata alla gestione di una discoteca.

 

Alfredopedullà.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok