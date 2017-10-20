Miccoli condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata

Fabrizio Miccoli, ex calciatore di Palermo, Lecce e Fiorentina tra le altre, è stato condannato a tre anni e sei mesi per estorsione aggravata. E’ questa la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi dal...

A cura di Redazione Labaroviola 20 ottobre 2017 18:39

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