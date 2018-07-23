Messaggero Veneto: anche l'Udinese ha chiesto informazioni per Marko Pjaca

Anche l'Udinese negli ultimi giorni ha preso informazioni per Marko Pjaca. Il laterale offensivo croato in uscita dalla Juventus, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, piace in Italia an...

Anche l'Udinese negli ultimi giorni ha preso informazioni per Marko Pjaca. Il laterale offensivo croato in uscita dalla Juventus, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, piace in Italia anche a Sampdoria e Fiorentina, mentre in Spagna è finito nel mirino del Valencia.

Fonte: Il Messaggero Veneto