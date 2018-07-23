Labaro Viola

Messaggero Veneto: anche l'Udinese ha chiesto informazioni per Marko Pjaca

Anche l'Udinese negli ultimi giorni ha preso informazioni per Marko Pjaca. Il laterale offensivo croato in uscita dalla Juventus, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, piace in Italia an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2018 12:08
Messaggero Veneto: anche l'Udinese ha chiesto informazioni per Marko Pjaca -
Rassegna Stampa
Udinese
Pjaca
Condividi

Anche l'Udinese negli ultimi giorni ha preso informazioni per Marko Pjaca. Il laterale offensivo croato in uscita dalla Juventus, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, piace in Italia anche a Sampdoria e Fiorentina, mentre in Spagna è finito nel mirino del Valencia.

Fonte: Il Messaggero Veneto

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok