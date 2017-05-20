Mertens show e il Napoli vola, non basta il goal di Ilicic. Fiorentina strapazzata al San Paolo...

Non basta il goal di Ilicic, Fiorentina rovinata al San Paolo...

All'alba del secondo tempo la Fiorentina nonostante un primo tempo a dir poco abominevole non fa nessun cambio e torna in campo con i medesimi 11 del primo tempo. La Fiorentina tenta una timida reazione ma dopo poco, finalmente, Sousa sostituisce Olivera e Cristoforo per Tello e Babacar ma seppur sulla carta l'atteggiamento diviene offensivo, in pratica il Napoli va sul 3-0. Frittatona ancora derivata da calcio piazzato con Gonzalo che sbaglia a marcare Mertens è complice l'uscita a farfalle di Tatarusanu il belga non perdona 3-0. Al 15' un piattone di Ilicic arrivato con un cross di Tello dalla sinistra porta la viola ad accorciare le distanze regalandosi il quinto goal stagionale, 3-1. Bernardeschi al 17' fa sibilare il palo alla destra di Reina. Al 19' ancora Mertens spinge in rete dopo aver raccolto la respinta di Tatarusanu sul tiro di Insigne. Difesa più che ferma, il replay evidenzia un tunnel ai danni di Gonzalo e il passaggio per Insigne senza guardare. Al 24' prima Tello, poi Ilicic esaltano Reina di poi Kalinic di testa non trova la porta. Gli spazi sono ampi e il Napoli verticalizzando fa male... Sempre. Reina neutralizza anche un "fece to face" con Babacar al 38' lanciato a rete in posizione regolare. Senza recupero, Rizzoli pone fine alle ostilità, il destino per l'Europa League è in mano ai rossoneri, come al solito, senza una pressione in più...

Gabriele Caldieron