Meritato relax per la Fiorentina, 4 giorni di "vacanza". Da martedì Palladino avrà il gruppo completo

La vittoria con il Milan ha spinto Palladino a concedere ai suoi ragazzi 4 giorni di riposo

Nei giorni scorsi era stato soprattutto Dodo a lanciare il simpatico "contest" sui social. La tabella appesa nello spogliatoio della Fiorentina con i possibili giorni di "vacanza" durante la sosta in base ai risultati della squadra è stata di parola. La vittoria sul Milan ha spinto il tecnico Palladino a dare quattro giorni di relax ai suoi ragazzi, da giovedì a martedì.

Alla ripresa il gruppo sarà praticamente al completo con anche il ritorno dei nazionali e si potrà tirare una linea sulla condizione degli infortunati. Da monitorare sono soprattutto Kean (lombalgia) e Pongracic (flessori). Se non ci saranno brutte sorprese saranno entrambi a disposizione per la partita contro il Lecce. Più lungo, invece, lo stop di Mandragora: se ne riparlerà a fine mese. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nessuno-in-serie-a-come-kean-e-al-primo-posto-per-occasioni-da-gol-davanti-a-vlahovic-e-retegui/272120/