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Mercoledi Saponara torna finalmente ad allenarsi con tutto il gruppo. Sarà disponibile a Verona?

Pioli lo ha invocato anche dopo la partita contro la Sampdoria. Finalmente il trequartista viola torna a disposizione dell'allenatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 11:29
Mercoledi Saponara torna finalmente ad allenarsi con tutto il gruppo. Sarà disponibile a Verona? -
Rassegna Stampa
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Mercoledì alla ripresa degli allenamenti, come sperato anche da Stefano Pioli, ci sarà anche Saponara. L’ex Empoli potrà tornare a lavorare in gruppo. Un avvio di stagione da dimenticare per il giocatore della Fiorentina, fermo dalla fine del campionato scorso quando si è operato per una pulizia alla caviglia. Così riporta La Nazione.

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