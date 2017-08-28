Mercoledi Saponara torna finalmente ad allenarsi con tutto il gruppo. Sarà disponibile a Verona?
Pioli lo ha invocato anche dopo la partita contro la Sampdoria. Finalmente il trequartista viola torna a disposizione dell'allenatore
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2017 11:29
Mercoledì alla ripresa degli allenamenti, come sperato anche da Stefano Pioli, ci sarà anche Saponara. L’ex Empoli potrà tornare a lavorare in gruppo. Un avvio di stagione da dimenticare per il giocatore della Fiorentina, fermo dalla fine del campionato scorso quando si è operato per una pulizia alla caviglia. Così riporta La Nazione.