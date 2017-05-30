Mercato: l'Atalanta vuole abbassare le pretese per Ilicic, Paloschi nell'affare.

L'Atalanta non molla il fantasista viola Josip Ilicic, in scadenza nel giugno 2018. Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, gli orobici avrebbero già raggiunto un accordo di massima con lo sloveno, m...

L'Atalanta non molla il fantasista viola Josip Ilicic, in scadenza nel giugno 2018. Stando a quanto riporta TuttoMercatoWeb, gli orobici avrebbero già raggiunto un accordo di massima con lo sloveno, ma non ancora con la Fiorentina, intenzionata ad incassare una buona somma dalla sua cessione. Ad oggi la richiesta del club gigliato è di 7 milioni, cifra decisamente alta per le casse bergamasche. Probabile quindi che la Dea decida di inserire il poco utilizzato Alberto Paloschi, come contropartita tecnica.