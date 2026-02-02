2 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Mercato Fiorentina: 10 cessioni e 5 acquisti, in caso di salvezza obblighi di riscatto per 28.5 milioni

News

Mercato Fiorentina: 10 cessioni e 5 acquisti, in caso di salvezza obblighi di riscatto per 28.5 milioni

Redazione

2 Febbraio · 19:56

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 19:56

TAG:

ACF Fiorentina

Condividi:

di

Si è concluso il mercato invernale della Fiorentina, il primo mercato senza Pradè e anche se non ufficialmente il primo dell’era Paratici. Sessione che si è chiusa con 10 cessioni e 5 acquisti e un saldo in negativo di 1,5 milioni di euro. La Fiorentina inoltre si è impegnata in obblighi di riscatto in caso di salvezza per 28,5 milioni di euro. Queste le operazioni fatte:

Cessioni

  • Pablo Marì: Cessione a titolo definitivo all’Al-Ahli per 2 milioni
  • Dzeko: Risoluzione del contratto
  • Sohm: Ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto per 13 milioni
  • Richardson: Ceduto al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
  • Nzola: Ceduto al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni
  • Martinelli: Ceduto in prestito secco alla Sampdoria
  • Nicolussi Caviglia: Risoluzione del prestito
  • Infantino: In prestito con diritto di riscatto all’Argentinos Juniors
  • Viti: Risoluzione del prestito

Saldo cessioni 2 milioni di euro

Acquisti

  • Solomon: Acquistato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
  • Harrison: Acquistato dal Leeds in prestito per 1 milioni con diritto di riscatto a 6 milioni
  • Brescianini: Acquistato dall’Atalanta in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni
  • Fabbian: Acquistato dal Bologna in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più 1.5 di bonus
  • Rugani: Acquistato dalla Juventus in prestito per 500 mila euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 2 milioni

Saldo acquisti 3,5 milioni. In caso di salvezza riscatti per 28,5 milioni

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio