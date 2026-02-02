Mercato Fiorentina: 10 cessioni e 5 acquisti, in caso di salvezza obblighi di riscatto per 28.5 milioni

Si è concluso il mercato invernale della Fiorentina, il primo mercato senza Pradè e anche se non ufficialmente il primo dell’era Paratici. Sessione che si è chiusa con 10 cessioni e 5 acquisti e un saldo in negativo di 1,5 milioni di euro. La Fiorentina inoltre si è impegnata in obblighi di riscatto in caso di salvezza per 28,5 milioni di euro. Queste le operazioni fatte:
Cessioni
- Pablo Marì: Cessione a titolo definitivo all’Al-Ahli per 2 milioni
- Dzeko: Risoluzione del contratto
- Sohm: Ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto per 13 milioni
- Richardson: Ceduto al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
- Nzola: Ceduto al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni
- Martinelli: Ceduto in prestito secco alla Sampdoria
- Nicolussi Caviglia: Risoluzione del prestito
- Infantino: In prestito con diritto di riscatto all’Argentinos Juniors
- Viti: Risoluzione del prestito
Saldo cessioni 2 milioni di euro
Acquisti
- Solomon: Acquistato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni
- Harrison: Acquistato dal Leeds in prestito per 1 milioni con diritto di riscatto a 6 milioni
- Brescianini: Acquistato dall’Atalanta in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni
- Fabbian: Acquistato dal Bologna in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più 1.5 di bonus
- Rugani: Acquistato dalla Juventus in prestito per 500 mila euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 2 milioni
Saldo acquisti 3,5 milioni. In caso di salvezza riscatti per 28,5 milioni