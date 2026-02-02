Mercato Fiorentina: 10 cessioni e 5 acquisti, in caso di salvezza obblighi di riscatto per 28.5 milioni

Si è concluso il mercato invernale della Fiorentina, il primo mercato senza Pradè e anche se non ufficialmente il primo dell’era Paratici. Sessione che si è chiusa con 10 cessioni e 5 acquisti e un saldo in negativo di 1,5 milioni di euro. La Fiorentina inoltre si è impegnata in obblighi di riscatto in caso di salvezza per 28,5 milioni di euro. Queste le operazioni fatte:

Cessioni

Pablo Marì: Cessione a titolo definitivo all’Al-Ahli per 2 milioni

Cessione a titolo definitivo all’Al-Ahli per 2 milioni Dzeko: Risoluzione del contratto

Risoluzione del contratto Sohm: Ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto per 13 milioni

Ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto per 13 milioni Richardson: Ceduto al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Ceduto al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni Nzola: Ceduto al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni

Ceduto al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni Martinelli: Ceduto in prestito secco alla Sampdoria

Ceduto in prestito secco alla Sampdoria Nicolussi Caviglia: Risoluzione del prestito

Risoluzione del prestito Infantino: In prestito con diritto di riscatto all’Argentinos Juniors

In prestito con diritto di riscatto all’Argentinos Juniors Viti: Risoluzione del prestito

Saldo cessioni 2 milioni di euro

Acquisti

Solomon: Acquistato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Acquistato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni Harrison: Acquistato dal Leeds in prestito per 1 milioni con diritto di riscatto a 6 milioni

Acquistato dal Leeds in prestito per 1 milioni con diritto di riscatto a 6 milioni Brescianini: Acquistato dall’Atalanta in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni

Acquistato dall’Atalanta in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni Fabbian: Acquistato dal Bologna in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più 1.5 di bonus

Acquistato dal Bologna in prestito per 1 milione con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 13 milioni più 1.5 di bonus Rugani: Acquistato dalla Juventus in prestito per 500 mila euro con obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a 2 milioni

Saldo acquisti 3,5 milioni. In caso di salvezza riscatti per 28,5 milioni