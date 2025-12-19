19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Mercato di gennaio? Nazione: “Da Gud a Gosens passando per Comuzzo e Dodò, la cessione è possibile”

Squadra destinata a cambiare volta

Due settimane e la Fiorentina sarà davanti al semaforo verde del mercato di gennaio. Mercato che – a giudicare da voci, indiscrezioni e certezze di rivoluzioni – vedrà la società viola molto attiva. Complice, inevitabilmente, la crisi della squadra nel cammino horror in campionato. Squadra che, secondo gli addetti ai lavori, è destinata (anche in questo caso inevitabilmente) a cambiare volto e volti.

Ci saranno cessioni pesanti? E’ possibile e non a caso, il tam tam sul futuro di giocatori come Dzeko e Gud si è messo a suonare con una certa insistenza. Ci saranno movimenti che appena qualche mese (ovvero nel corso degli affari dell’estate) potevano essere una follia? Vedremo che accadrà ai vari Comuzzo, Dodo e magari Fagioli o Gosens. Poi, sia chiaro, sarà un gennaio da stare con gli occhi aperti per seguire le manovre in entrata. Lo riporta La Nazione.

