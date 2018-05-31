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Meravigliosa girata di Meli: 3-0 sul Torino e partita chiusa

E' Marco Meli a chiudere il match sul Torino con un sonoro 3-0 che elimina la squadra granata. Bello il goal del subentrato nel secondo tempo sviluppatosi da un calcio di punizione dalla destra con cr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 maggio 2018 16:42
Meravigliosa girata di Meli: 3-0 sul Torino e partita chiusa -
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Fiorentina Primavera
Marco Meli
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E' Marco Meli a chiudere il match sul Torino con un sonoro 3-0 che elimina la squadra granata. Bello il goal del subentrato nel secondo tempo sviluppatosi da un calcio di punizione dalla destra con cross di Diakhate, palla a centro area, girata con il sinistro e goal. La Fiorentina avanza dunque alla Final Four Scudetto Primavera.

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