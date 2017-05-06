Mencucci: “Bellissimo festeggiare con Firenze. Vedere lo scudetto sul petto è incredibile”

Che bello poter festeggiare con la nostra gente". Il commento entusiasta di Sandro Mencucci

Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, commenta entusiasta al termine della partita contro il Tavagnacco che ha consegnato alle viola il loro primo storico scudetto: “È bellissimo essere qui e festeggiare con la nostra gente, vedere lo scudetto sul petto di queste ragazze è qualcosa di incredibile, così come il corteo storico sul campo del Franchi“.