Mencucci: “Bellissimo festeggiare con Firenze. Vedere lo scudetto sul petto è incredibile”
Che bello poter festeggiare con la nostra gente". Il commento entusiasta di Sandro Mencucci
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2017 17:32
Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, commenta entusiasta al termine della partita contro il Tavagnacco che ha consegnato alle viola il loro primo storico scudetto: “È bellissimo essere qui e festeggiare con la nostra gente, vedere lo scudetto sul petto di queste ragazze è qualcosa di incredibile, così come il corteo storico sul campo del Franchi“.