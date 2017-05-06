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Mencucci: “Bellissimo festeggiare con Firenze. Vedere lo scudetto sul petto è incredibile”

Che bello poter festeggiare con la nostra gente". Il commento entusiasta di Sandro Mencucci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2017 17:32
Mencucci: “Bellissimo festeggiare con Firenze. Vedere lo scudetto sul petto è incredibile” -
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Firenze
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Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women’s, commenta entusiasta al termine della partita contro il Tavagnacco che ha consegnato alle viola il loro primo storico scudetto: “È bellissimo essere qui e festeggiare con la nostra gente, vedere lo scudetto sul petto di queste ragazze è qualcosa di incredibile, così come il corteo storico sul campo del Franchi“.

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