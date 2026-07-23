Meini: "Kean lo scorso anno ne ha combinate di tutti i colori. Accetti delle regole o può partire per 50mln"

Le parole della giornalista di Rai Sport Sara Meini sulla possibile cessione di Moise Kean

Sara Meini, firma di Rai Sport ha parlato della possibile cessione di Moise Kean ai microfoni di Radio Firenze Viola.

Ecco le parole della giornalista toscana:

"Se Fabio Grosso avesse avuto l'input dalla società che Kean rimarrà in tutti i modi, non avrebbe risposto in quel modo. Se arriva un'offerta importante Kean va via. I tifosi della Fiorentina non devono essere preoccupati, Kean nell'ultimo anno ne ha combinate di tutti i colori. Non è questo il problema, il problema è chi arriva a sostituire Kean.

Il fatto che Kean vada via per me era il giocatore che per primo che doveva andare via poi Kean è forte, potrebbe rifare quello che ha fatto il primo anno. Oggi ci sono delle persone alla Fiorentina che sanno benissimo come funziona una squadra di calcio.

Vale la pena tenerlo? Condivido l'idea di lavorarci, ma Kean accetti delle regole civili altrimenti può andare via per 50 milioni. Se vende Kean Paratici avrà sicuramente per le mani un altro attaccante fortissimo. Ora la Fiorentina deve vendere, delle offerte arriveranno e verranno valutate dalla Fiorentina perché deve cambiare lo spogliatoio. Se c'è fiducia in Paratici, la fiducia deve essere confermata anche in caso di cessione di Kean. Dobbiamo sempre fare un paragone anche con le altre grandi squadre di Serie A, qualcuno non ha ancora fatto un operazione di mercato e c'è qualcuno che ha il coraggio di criticare?"