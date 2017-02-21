Matteo Materazzi: "Sousa potrebbe finire al Bayern Monaco e portare con sè un gioiello viola. Al suo posto..."
L'indiscrezione rivelata dal noto agente di mercato delinea uno scenario inedito nell'immediato futuro della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 13:13
Il noto agente di mercato Matteo Materazzi, nel corso della trasmissione Zona 11 in onda su Rai Sport, ha rivelato un'indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso.
"Paulo Sousa potrebbe finire al Bayern Monaco se Carlo Ancelotti dovesse andare via al termine della stagione. Se dovesse andare in Germania potrebbe portare con sè il suo pupillo Federico Chiesa. Chi piace alla Fiorentina per sostituire il portoghese? Simone Inzaghi".