Mati al Milan in prestito con riscatto: decisivo Montella, ira Cagliari

Mati Fernandez va al Milan in prestito oneroso: 800 mila euro con diritto di riscatto. Il calciatore si trova in Cile, mentre a casa Milan insieme a Pantaleo Corvino, si trovano i procuratori per firm...

Mati Fernandez va al Milan in prestito oneroso: 800 mila euro con diritto di riscatto. Il calciatore si trova in Cile, mentre a casa Milan insieme a Pantaleo Corvino, si trovano i procuratori per firmare l'accordo. Grande l'irritazione del Cagliari, che aveva dato per fatto il passaggio del giocatore in Sardegna e aveva fatto sapere di attendere una risposta fino alla 21, irritandosi anche con Corvino, che nella vicenda non ha nessuna responsabilità. Poi la telefonata di Vincenzo Montella, nel pomeriggio, che ha fatto prima tentennare e poi cambiare idea al giocatore: il cileno diventa rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.