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Mastantuono: "Video sulla spiaggia? Un po’ sorpreso, non ho fatto nulla di strano. Per me è normale”

“In questi giorni è venuta a trovarmi la mia famiglia ma io sono abituato a vivere da solo”

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2026 10:08
Mastantuono: "Video sulla spiaggia? Un po’ sorpreso, non ho fatto nulla di strano. Per me è normale” -
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Franco Mastantuono in un altro passaggio a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: «Se sono sorpreso del video girato sulla spiaggia? Un po’ sì, perché non ho fatto nulla di strano: ero con i miei amici, ho visto bimbi col pallone e mi sono messo a giocare. Per me è normale come girare per la città, conoscere la storia, il cibo. Adoro la pasta e la focaccia. In questi giorni è venuta a trovarmi la mia famiglia ma io sono abituato a vivere da solo, sono andato via da Azul, il mio paese, a 13-14 anni».

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