Mastantuono omaggia Messi sui social: "Sarai per sempre nei cuori di tutti gli argentini. Grazie eterno 10"
Al termine della partita di addio alla nazionale di Lionel Messi, Mastantuono pubblica sui propri canali social un lungo e toccante messaggio al capitano della nazionale argentina
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2026 18:12
Ecco le parole di Mastantuono dedicate a Messi e postate sul proprio profilo Ig:
"Sarai per sempre nei cuori di tutti gli argentini.
Per averci fatto credere e per il tuo esempio, per averci insegnato che bisogna provarci fino alla fine! Ovviamente. Ci mancherai tantissimo e sarà difficile una Nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità che non si ripeterà mai più
GRAZIE ETERNO 10".