Mastantuono nella lista della Fiorentina, Paratici lavora per capire la fattibilità dell'operazione

Il talento argentino è tra i profili seguiti dalla Fiorentina. Il Real Madrid lo ha inserito nella lista dei possibili partenti in prestito: al momento nessuna trattativa, ma i viola stanno valutando le possibili formule

La Fiorentina guarda anche in casa Real Madrid. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Franco Mastantuono è uno dei nomi presenti sulla lista del direttore sportivo Fabio Paratici, che in queste ore sta cercando di comprendere la reale fattibilità dell'operazione. Il giovane talento argentino, arrivato nell'estate scorsa ai Blancos, è stato infatti inserito dal club spagnolo tra i calciatori che potrebbero partire in prestito per trovare continuità e accumulare minuti in una realtà competitiva. Una situazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui anche la Fiorentina. Al momento è importante precisare un aspetto: non esiste alcuna trattativa tra le parti. Il lavoro di Paratici è, per ora, quello di raccogliere informazioni e capire quali possano essere i margini per un eventuale affondo nelle prossime settimane.

LA FORMULA - Molto dipenderà anche dalla formula che il Real Madrid deciderà di adottare. Le ipotesi sul tavolo sono diverse. Si potrebbe andare verso un'operazione sul modello Nico Paz, mantenendo quindi un forte controllo sul futuro del giocatore, oppure verso un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore della Fiorentina e controriscatto per il Real Madrid, soluzione che permetterebbe ai blancos di non perdere definitivamente il controllo del cartellino. La Fiorentina, dunque, osserva con attenzione. Mastantuono rappresenta un profilo di assoluto livello e rientra perfettamente nell'identikit di giovane talento internazionale su cui Paratici sta costruendo il nuovo progetto viola. Per il momento si tratta soltanto di un interesse e di una fase esplorativa, ma il nome dell'argentino è entrato concretamente nei radar del club gigliato.