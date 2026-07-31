Mastantuono lancia segnali sui social: la foto da bambino con la maglia del River

Il messaggio criptico del classe 2007 sui social, mentre la Fiorentina attende le decisioni del Real Madrid.

Sono ore frenetiche per il futuro di Franco Mastantuono. Dopo la mancata convocazione per l'amichevole di domani tra Fiorentina e Real Madrid, in programma in Austria, le voci di mercato si sono ulteriormente intensificate e prende sempre più forma uno scenario che lo vedrebbe, almeno temporaneamente, lontano dal Santiago Bernabeu.



Diverse squadre europee sono pronte a cogliere l'opportunità di un prestito, formula gradita al Real Madrid. In prima fila c'è la Fiorentina, che può fare leva sugli ottimi rapporti tra Fabio Paratici e il club spagnolo. Sullo sfondo, invece, restano Roma e Milan, oltre agli inglesi del Fulham. Dall'Argentina, infine, non si placano le indiscrezioni che accostano il classe 2007 a un possibile ritorno al River Plate.



Secondo le ultime indiscrezioni, Mastantuono spingerebbe proprio per tornare al River Plate. Il Real Madrid, però, è intenzionato a mantenere il controllo sul cartellino del talento argentino e sarebbe disposto a cederlo soltanto in prestito a un club europeo, così da consentirgli di proseguire il proprio percorso di crescita nel calcio del Vecchio Continente.



Nel frattempo, dal profilo social del talento argentino arrivano messaggi criptici. Mastantuono ha pubblicato una foto che lo ritrae da bambino con la maglia del River Plate, accompagnata dalla didascalia "La escuelita en familia". Un indizio che sembra strizzare l'occhio al club argentino, destinazione che, almeno per il momento, non rientrerebbe nei piani del Real Madrid, proprietario del suo cartellino.