Mastantuono: la Fiorentina sa che i tempi possono essere anche lunghi. Paratici spera nei suoi rapporti

Le ultime sulla situazione Mastantuono che è uno dei giocatori nella lista della Fiorentina

La Fiorentina spera in Mastantuono. Il talento classe 2007 del Real Madrid è nella lista viola per il ruolo di esterno. Il calciatore argentino è uno degli obiettivi di Fabio Paratici che sta seguendo attentamente la situazione, il club viola sa che i tempi possono essere anche lunghi. Fino a questo momento il Real Madrid non lo ha ancora liberato perchè è in ancora attesa dei ritorni di tutte le sue stelle d'attacco dalle vacanze post mondiali, e intanto potrebbe arrivare alla corte di Josè Mourinho anche Diomande per 100 milioni di euro, anche lui esterno offensivo, classe 2006 di proprietà del Lipsia che si è messo in luce anche negli ultimi mondiali.

La concorrenza per Mastantuono è tanta, ci sono tantissimi club interessati a lui ma Paratici spera che i suoi ottimi rapporti con la società madrilena possono essere un vantaggio per la Fiorentina in questa corsa. Come detto anche nei giorni scorsi il Real vuole liberare il giocatore in prestito secco ma nel caso la società viola studia una soluzione diversa con bonus, opzioni e premi di valorizzazione.